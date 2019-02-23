شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث )لأسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني (اسعار الصرف مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت معظم محلات تداول العملات في غالبية محافظات الجمهورية توحد في عملية صرف الريال امام العملات الاجنبية. شراء السعودي 158 Advertisements بيع السعودي. 158.5

شراء الدولار 597 بيع الدولار 601

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