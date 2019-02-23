شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يصدر توجيهات بالقبض عليهم ويطلق وصف شنيع "ابو علي الحاكم" و"المداني".. ومهلة 48ساعة.. مستجدات طارئة في حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن توجيه زعيم ميلشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك بادخال قياداته لجبهة حجور حجة جراء الهزائم الكبيرة والعجز أمام رجال القبائل.

وذكرت المصادر " أن عبدالملك وصف يحيى علي ابو الحاكم ويوسف المداني المكلفين بمهمة حجور بضعاف النفوس والجبناء".

وأوضحت المضادر" أنه أعطائهم مهلة 48 ساعة لحسم المعركة".

في الوقت الذي يسحق رجال القبائل في حجور مقاتلي ميلشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

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