شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: قبائل حجور تفاجى الحوثيين بمصرع الرجل الثاني "لعبد الملك الحوثي" في عمران .. من يكون(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من جبهة حجور بمحافظة حجة عن مصرع نجل أحد مشائخ "خارف" بمحافظة ‎عمران. ولقي المدعو "نور الدين علي أحمد أبو حاجب" مصرعة في مواجهات مع مقاومة قبائل ‎حجور.

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