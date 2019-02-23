إب: انتحار طفل في مديرية مذيخرة بعد عام من انتحار شقيقه

انتحر طفل في الحادية عشر من عمره، في مديرية مذيخرة، شمال غرب إب، (وسط اليمن) لأسباب مجهولة حتى اللحظة.



وكشف مصدر محلي، لمراسل "يمن شباب نت" إن الطفل "ع ق" ـ طالب في الصف الخامس ـ انتحر شنقاً في ظروف غامضة، أمس الجمعة، في غرفة بمنزله في قرية العقرمي، بعزلة الأشعوب، من مديرية مذيخرة، وسط تنامي ظاهرة الانتحار في فئة الشباب والطلاب خلال سنوات الحرب.



ولم يتم التعرف على الدوافع التي أجبرت الطفل على الانتحار حتى اللحظة، إلا أن حالات مشابهة شهدتها المديرية ومن بينها أخوه الذي انتحر قبل عام في ذات الغرفة، الأمر الذي قد يكون قد تحول إلى ظاهرة مجتمعية.



وتشير إحصائيات حالات الانتحار إلى ارتفاع معدل الجريمة في المحافظة التي شهدت خلال الأعوام الماضية عشرات الحالات في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها الأهالي، خلفت كثير من العقد والأمراض النفسية والعصبية.



وشهدت محافظة إب، عشرات حالات إنتحار ومحاولات الانتحار، في ظل الوضع المعيشي الصعب جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البلاد منذ نحو أربع سنوات، بالتزامن مع مئات جرائم القتل التي تشهدها المحافظة المضطربة أمنياً والخاضعة لسلطات الانقلابيين.