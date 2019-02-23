حضرموت: مجهولون يغتالون جندي برتبة مساعد بـ"القطن" 

اغتال، مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، جنديا برتبة مساعد، في مديرية القطن، بوادي حضرموت، شرقي اليمن.
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين أقدموا مساء اليوم، باغتيال الجندي "سالم سعيد مبارك مفتاح" والذي يحمل صفة رتبة مساعد".
وأوضح المصدر "بأن الجندي تم اغتياله في الخط السريع بمنطقة مدهر بمديرية القطن".
وأشار المصدر "بأن طلقات متعددة في جسم بن مفتاح أفقدته حياته في الحال، مضيفاً بأنه لم يتم التعرف على أسباب وقوع حادثة الاغتيال".
وتشهد مديرية القطن انفلاتا أمنيا، وزيادة في حدة الاغتيالات، وذلك في ظل غياب تام لدور الأجهزة الأمنية.
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