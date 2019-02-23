الأمم المتحدة تعقد الثلاثاء مؤتمراً إنسانياً من أجل اليمن

تعقد هيئة الأمم المتحدة، الثلاثاء القادم، في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمراً إنسانياً من أجل اليمن .
وأعلنت الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن مؤتمرًا للمانحين سيعقد من أجل جمع التبرعات للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن في 26 من شهر فبرايرالجاري .
ودعا برنامج الغذاء العالمي اليوم، المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء للاستجابة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأشار المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسل أن 22 مليون يمني، أي ما يعادل 70 من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.
الجدذر بالذكر أن المؤتمر سيعقد برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، ووزيرة خارجية السويد مارجو وولستروم، والمستشارة الفيدرالية سيمونيتش سوماروجا، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من أنحاء العالم ومشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد الصبري.
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