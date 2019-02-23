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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم السبت، الموافق 23 فبراير 2019م، وهي كالتالي: 

"الهلال" يقدم مساعدات غذائية جديدة لأهالي زغفة بحضرموت
https://www.alyamanalaraby. com/366085

يمنيون يحصدون جوائز مهرجان الإبداع العربي بالقاهرة
https://www.alyamanalaraby. com/366084

مدير عام مكتب الصحة بحضرموت يوجه رسالة للكوادر الصحية
https://www.alyamanalaraby. com/366101

إقرار مشروع الموازنة التقديرية لصندوق النظافة للعام المالي 2019
https://www.alyamanalaraby. com/366102

ننشر أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby. com/366110

تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء
https://www.alyamanalaraby. com/366109

مناقشة التنسيق بين السلطة المحلية ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة بشبوة
https://www.alyamanalaraby. com/366114

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم
https://www.alyamanalaraby. com/366115

مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بـ"التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق السويد
https://www.alyamanalaraby. com/366134

الميليشيات تصعد في الحديدة للتهرب من تنفيذ إتفاق السويد
https://www.alyamanalaraby. com/366137

"الهلال الإماراتي" يلبي احتياجات دار المسنين بعدن
https://www.alyamanalaraby. com/366139

الجيش يكسر شوكة الحوثي في البيضاء
https://www.alyamanalaraby. com/366140

بالأرقام.. إدارة الأمن بوادي حضرموت تصدر تقرير العام 2018
https://www.alyamanalaraby. com/366142

نشرة أخبار الساعة تؤكد إلتزام الإمارات بدعم مسار التسوية في اليمن
https://www.alyamanalaraby. com/366156

توزيع 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي على أهالي ساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby. com/366157

غلاب: كل الحلول مع الحوثي خارج إطار عقيدته لن تنجح
https://www.alyamanalaraby. com/366168

مصرع عناصر إرهابية في غارات للتحالف بأبين
https://www.alyamanalaraby. com/366170

إطلاق حملة عسكرية لإستكمال تطهير مودية من القاعدة بدعم التحالف العربي
https://www.alyamanalaraby. com/366172

جريفيث: الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات أمام إطلاق الأسرى
https://www.alyamanalaraby. com/366181

القبائل تخرج عن صمتها وتتصدى للمد الطائفي الحوثي الإيراني
https://www.alyamanalaraby. com/366182

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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