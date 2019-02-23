إطلاق حملة عسكرية لإستكمال تطهير مودية من القاعدة بدعم التحالف العربي

أطلقت قوات الحزام الأمني، اليوم السبت، حملة عسكرية بقيادة بقيادة العميد عبداللطيف السيد والعميد منير اليافعي " ابو اليمامة" لإستكمال تطهير الوديان والشعاب الشرقية بمديرية مودية التي تتواجد فيها عناصر من تنظيم قاعدة الإرهابي.

وتأتي هذه الحملة الامنية بحسب مصدر في الحزام الامني بدعم من قوات التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية التي تتخذ من هذه الويان والجبال الوعرة اوكارا لها .

وقال مصدر في الحزام الأمني بابين للقسم الإعلامي لالوية الدعم والاسناد :عقب ورود معلومات عن وجود خلايا ارهابية في وادي عومران بمديرية مودية تعيد ترتيب صفوفها تحركت قوات الحزام الأمني بابين مدعومة بقوات من اللواء الأول دعم وإسناد إلى مديرية مودية لتشن هجوما كاسحا على وادي عومران للقضاء على هذه الخلاياء الإرهابية الضالة".

وأضاف المصدر : ان القوات الأمنية تزحف وتنتشر من محور عكد وكذلك من وديان مختلفة لملاحقة العناصر الإرهابية إلى جحورها والقضاء عليها مهما كلف ذلك من ثمن.

وأكد المصدر ان الحملة تحصلت على معلومات استخباراتية وأدلة هامة تفيد عن الاماكن التي تتواجد فيها العناصر الارهابية وخلاياها النائمة.

وأستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابية في محافظة أبين .

وقالت قناة العربية في خبر عاجل، أن مقاتلات التحالف إستهدفت عناصر القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين .

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى حول العناصر الإرهابية التي تم إستهدافها من قبل مقاتلات التحالف العربي .