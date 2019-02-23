مصرع عناصر إرهابية في غارات للتحالف بأبين

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابية في محافظة أبين .

وقالت قناة العربية في خبر عاجل، أن مقاتلات التحالف إستهدفت عناصر القاعدة في مديرية مودية بمحافظة أبين .

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى حول العناصر الإرهابية التي تم إستهدافها من قبل مقاتلات التحالف العربي .

وتساهم قوات التحالف العربي بقوة في تطهير المحافظات المحررة من العناصر الإرهابية التي تثبتت التحقيقات الأخيرة تورط عناصرها في التواصل مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وتمكنت قوات التحالف العربي من تطهير عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت من العناصر الإرهابية، بعد تدريب قوات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب .