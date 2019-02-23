غلاب: كل الحلول مع الحوثي خارج إطار عقيدته لن تنجح

قال الناشط السياسي، نجيب غلاب، إن "الجماعة الحوثية لن تقبل بأي حل خارج عقيدة الولاية".

وكتب غلاب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "خيار الحوثية هو الفوضى وخراب شامل لبلادنا، ورؤية بعض الأطراف الدولية جزء من استمرار جرائم الحوثية".

وتابع: "حسابات خاطئة وقصور في فهم الحوثية، وأهم الاستراتيجيات لمكافحة الارهاب، وكيفية تأمين المصالح الدولية في اليمن والإقليم تمكن الحوثية من تعظيم مآساة شعبنا".

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أن اشتباكات مسلحة وقعت بين أنصار اثنين من القيادات البارزة بالمليشيات الحوثية في محافظة إب اليوم "السبت".

وأوضحت المصادر أن المواجهات المسلحة وقعت في منطقة مفرق رهيش بمحافظة إب وتسببت في مقتل أربعة مسلحين حوثيين.

ولفتت إلى أن الاشتباكات وقعت بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي أبو صقر مشرف الحوثيين في مديرية المخادر وبين القيادي الحوثي أبو العباس مشرف الحوثيين في مديرية القفر.

ومؤخراً تسببت نزاعات وخلافات بين الحوثيين في مديرية السبرة بإب إلى مصرع نائب مدير أمن المديرية المُعين من الحوثيين أنور الجرادي.

ووقعت اشتباكات بين سكان مديرية السبرة والمليشيات الحوثية بعد تبادل الاتهامات حول الانتكاسة التي تعرضوا لها بمديرية الحشاء شمال الضالع.