توزيع 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي على أهالي ساحل حضرموت

وزعت اللجنة المشكلة من قبل الشركة اليمنية للغاز، 8 آلاف و400 أسطوانة غاز منزلي جرى توزيعها في أحياء المكلا وباقي مناطق ساحل حضرموت.

وجرى تسليم كل من مدير مكتب الصناعة والتجارة خالد غانم، ورئيس اللجان المجتمعية بالمكلا رشدي باضاوي، ورئيس اللجنة التنسيقية باللجان المجتمعية فؤاد باعقيل.

وسلمت الأسطوانات عبر قافلة من سيارات الغاز مكونة من 42 سيارة نقل، حيث جرى توزيعها وإيصالها للمواطنين تحت إشراف لجنة الشركة اليمنية للغاز، ومكتب الصناعة والتجارة بحضرموت، وبدعم أمني من قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.

بدورها تقدمت لجنة الشركة اليمنية للغاز بالشكر لملاك محطة الريان على دورهم في إنجاح العمل وتوزيع الغاز، وكذلك عناصر الأمن المشاركين ومكتب الصناعة والتجارة، ولجنة أحياء المكلا ووكلاء الغاز بساحل حضرموت.

يشار إلى أن الإدارة العامة للشركة اليمنية للغاز شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز الراهنة برئاسة سالم الكسادي، والمشرف على عملية التوزيع نائب مدير منشأة بروم محمد اليهري.