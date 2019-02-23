رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء يتحدّث عن الأخطاء الطبيّة ويكشف عن هديّة مقدّمة من هلال الإمارات

بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " عين على حضرموت " الذي يعدّه ويقدّمه عيدروس الخليفي .

رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا الدكتور العبد ربيع باموسى حل ضيفا على البرنامج ، مستعرضا جملة من القضايا المتصلة بواقع الحال في المستشفى الذي يقدم خدماته لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وبعض مناطق محافظة ابين .

في بداية الحلقة استعرض باموسى تاريخ المستشفى الذي أنشئ على نفقة دولة الكويت الشقيقة في ثمانينات القرن الماضي لتقديم الخدمات لحضرموت والمحافظات المجاورة ، مشيدا بجهود السلطات السياسية والصحية أنذاك التي خصصت مساحة كبيرة للمشروع تتيح التوسّع المستقبلي ، حيث أنشئت لاحقا في حرم المستشفى قسم للعلاج الطبيعي ومركز السرطان وكلية للطب والصيدلة ، ومازالت المساحة تسمح بالتوسع في السنوات القادمة .

وأوضح باموسى إن المشكلة التي تواجهها المستشفى حاليا هي ضعف المخصصات المالية ، وهو الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين .

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وعقد باموسى مقارنة بين مستوى الخدمة التي يقدمها المستشفى والمستشفيات الخاصة ، مؤكدا ان الفارق يكمن فقط في خدمات الاستقبال التي تتفوق فيها المستشفيات الخاصة ، امّا الخدمة الطبية – بحسب إفادة باموسى – فانها لا تختلف .

وتحدّت رئيس هيئات مستشفى ابن سيناء عن الأخطاء الطبية ، داعيا إلى التفريق بين الأخطاء الطبية والإهمال الطبي ، موضّحا أنه من حق المواطن الذي تعرّض للخطا الطبي ان يلجا للقضاء وأن هناك هيئة أنشئت بقرار جمهوري مختصّة بهذا الشأن .

وقدّم الدكتور باموسى الشكر الجزيل للأشقاء في الإمارات والسعودية الذين قدّموا الكثير من المساعدات لانتشال المستشفى بعد التحرير ، التي لم يكن دعمها عبر اذرعها الإنسانية ( الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان ) فحسب بل تعدّاه حيث يقوم الاشقاء بتمويل المنظمات الصحية والإنسانية الأممية التي تنفذ المشاريع في أكثر من منطقة .

وختم باموسى حديثه بالكشف عن هديّة من الهلال الأحمر الإماراتي ستصل للمستشفى في قادم الأيام عبارة عن جهاز اشعة مقطعية حديث .