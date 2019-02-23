بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " عين على حضرموت " الذي يعدّه ويقدّمه عيدروس الخليفي .
رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا الدكتور العبد ربيع باموسى حل ضيفا على البرنامج ، مستعرضا جملة من القضايا المتصلة بواقع الحال في المستشفى الذي يقدم خدماته لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى وبعض مناطق محافظة ابين .
في بداية الحلقة استعرض باموسى تاريخ المستشفى الذي أنشئ على نفقة دولة الكويت الشقيقة في ثمانينات القرن الماضي لتقديم الخدمات لحضرموت والمحافظات المجاورة ، مشيدا بجهود السلطات السياسية والصحية أنذاك التي خصصت مساحة كبيرة للمشروع تتيح التوسّع المستقبلي ، حيث أنشئت لاحقا في حرم المستشفى قسم للعلاج الطبيعي ومركز السرطان وكلية للطب والصيدلة ، ومازالت المساحة تسمح بالتوسع في السنوات القادمة .
وأوضح باموسى إن المشكلة التي تواجهها المستشفى حاليا هي ضعف المخصصات المالية ، وهو الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين .
وعقد باموسى مقارنة بين مستوى الخدمة التي يقدمها المستشفى والمستشفيات الخاصة ، مؤكدا ان الفارق يكمن فقط في خدمات الاستقبال التي تتفوق فيها المستشفيات الخاصة ، امّا الخدمة الطبية – بحسب إفادة باموسى – فانها لا تختلف .
وتحدّت رئيس هيئات مستشفى ابن سيناء عن الأخطاء الطبية ، داعيا إلى التفريق بين الأخطاء الطبية والإهمال الطبي ، موضّحا أنه من حق المواطن الذي تعرّض للخطا الطبي ان يلجا للقضاء وأن هناك هيئة أنشئت بقرار جمهوري مختصّة بهذا الشأن .
وقدّم الدكتور باموسى الشكر الجزيل للأشقاء في الإمارات والسعودية الذين قدّموا الكثير من المساعدات لانتشال المستشفى بعد التحرير ، التي لم يكن دعمها عبر اذرعها الإنسانية ( الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان ) فحسب بل تعدّاه حيث يقوم الاشقاء بتمويل المنظمات الصحية والإنسانية الأممية التي تنفذ المشاريع في أكثر من منطقة .
وختم باموسى حديثه بالكشف عن هديّة من الهلال الأحمر الإماراتي ستصل للمستشفى في قادم الأيام عبارة عن جهاز اشعة مقطعية حديث .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة مستشفى ابن سيناء يتحدّث عن الأخطاء الطبيّة ويكشف عن هديّة مقدّمة من هلال الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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