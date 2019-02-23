بالأرقام.. إدارة الأمن بوادي حضرموت تصدر تقرير العام 2018

أصدرت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، تقريراً للعام 2018م لإبراز أداء النشاط الأمني في المحافظة.

وذكر تقرير تقييمي عن نشاط إدارة الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء للعام الماضي 2018م بان إجمالي عدد القضايا الجسيمة الجنائية منها والمرورية خلال العام 2018م بمحافظة حضرموت بلغت 320 قضية،وبلغ إجمالي الحوادث المرورية 238 حادثة منها 231 حادثة مضبوطة و275 حادثة مخالفة مرورية .

وأشار تقرير إلى إنجازات الإدارات المتخصصة ومنها شرطة السير والشرطة السياحية وفروع مصالح الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والدفاع المدني والإصلاح والتأهيل .

وأوضح التقرير أن إجمالي الأرقام المرورية التي صرفتها إدارة المرور خلال نفس الفترة ألف و819 رقم جديد للسيارات وقامت بتوثيق تجديد ملكية لعدد206 رقم ،وحققت إيرادات مالية بلغت 18 مليون و504 ألف و60 ريال .

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فيما أنجزت الأحوال المدنية عشر بطاقات شخصية آلية حديثة و907 بطاقة عائلية 16 ألف و10 شهادات ميلاد منها ثمانية ألاف و355 للإناث و690 شهادة وفاة منها 490 للذكور وبلغت الإيرادات التي حققتها مليون و27 ألف و525 ريال .

وأشار التقرير إلى أن عدد الواصلين من الجنسيات اليمنية والعربية و الأجنبية عبر مطار سيئون الدولي وميناء الوديعة بلغت 357 ألف و557 مسافر فيما بلغ عدد المغادرين 394 ألف و521 مسافر ، وإجمالي المسافرين الواصلين عبر منفذ الوديعة البري فقط بلغ عددهم منهم 319 ألف و957 مسافر ، فيما بلغ إجمالي عدد المغادرين من نفس المنفذ 348 ألف 922 مسافر ، وبلغ عدد تأشيرات دخول وخروج وعودة وخروج نهائي ، وإقامة للجنسيات العربية والأجانب التي تم منحها خلال نفس الفترة بلغت ثمانية آلاف و642 تأشيرة.

وتحققت بذلك النشاط إيرادات مالية بلغت قيمتها 320 مليون و83 ألف و230 ريال.