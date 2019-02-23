الجيش يكسر شوكة الحوثي في البيضاء

صدت قوات الجيش أمس الجمعة، هجوما عنيفا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الملاجم، شمال شرقي محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر محلية، أن "الجيش الوطني اليمني في محور بيحان، صد هجوماً عنيفاً شنته الميليشيا، على مواقعه في جبهة الملاجم".

وتحاول الميليشيا الانقلابية منذ أسبوعين استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في وقت سابق، إلا أن الجيش اليمني يحبط مسعاها باستمرار ويكبدها خسائر فادحة.

وكان وفد الحكومة اليمنية قد جدد موافقته على الخطة في رسالة وجهت للجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار، أكدت فيها التزامها بالخطة شرط أن يتم نزع الألغام وإخراج المتمردين الحوثيين ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد.

وأكدت الحكومة اليمنية تلقيها ضمانات من رئيس فريق المراقبين الأمميين بأن تبدأ ميليشيات الحوثي الإيرانية بالانسحاب مسافة 5 كلم من ميناءي الصليف ورأس عيسى خلال 4 أيام.

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ويوم الثلاثاء المنصرم، استشهد وأصيب 12مدنيا، جراء قصف مدفعي لمليشيا الحوثي جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون قرية المُتينه في عزلة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة.

وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تسبب بمقتل 4 مدنيين وجرح 8 آخرين في حصيلة أولية.

وتتواصل جرائم الحوثيون بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة بتدمير المنازل والمساجد وقتل المواطنين بشكل يومي ، فلا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب المليشيا الحوثية جرائم هنا وهناك في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة .