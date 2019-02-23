تعرف أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في صنعاء

شهدت أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك في العاصمة صنعاء، إرتفاعاً مفاجئاً، في ظل أستقرار أسعار اللحوم حسبما رصد مراسل (الخليج 365) لیومنا هذا السبت الموافق 23 فبراير .

ولم يعرف سبب أرتفاع أسعار تلك الأصناف التي تم رصدها حسب الآتي :

الخضروات :

بحسب مراسلنا، فقد بلغت أسعار الطماطم = 500 ریالا، فيما بلغت أسعار البصل = 500 ریال، والبصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة، أما الكوسة فبلغ سعرها، 500 ریال والكوبش ( الملفوف ) = 250 ریالا، والبطاطس = 450 ریال واللیمون = 200 ریال والخیار = 700 ریال والباذنجان 450 =ریال والفلفل = 1000 ریال والجزر = 700 ريالاً، والبیبار = 400 ریال .

الفواكه :

أما الفواكه فحافظ الموز على سعره بـ 350 ریالا والتفاح خارجي بـ1000 ریال والتفاح بلدي بـ700 ریال والبطیخ = 350 ریال والرمان مثلَّج = 1000 ریال والبرتقال أبو سرة = 1000 ریال والبرتقال عادي = 350 ریالا والبرتقال الیوسفي = 1000 ریال والفرولة = 1500 ریال والكومثرى = 1000 ریال والشمام = 300 ریال .

اللحوم والأسماك :

أما أسعار اللحم الغنمي فتتراوح ما بين 4500 و4000 ریال للكیلو الواحد واللحم بقري 4000 ریال والدقة بقري 4000 ریال والدیرك = 3500 ریال، وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، وتتراوح ما بين 1200 و3000 ريال يمني .

والاسماك بلغ قيمة الجحش 1800 ريال والثمد = 2000 ریال وعنبریة = 3000 ریال والبیاض = 1300 ریال وھامور = 1700ریال وجمبري = 3000 ریال والتونة = 2500 ریال والسخلة = 4000 ریال والبقط = 3000 ریال وباغة = 600 ریال والقد = 4000 ریال وسولفش = 2000 ریال والغویزي = 2500 ریال وأبو عیون = 3000 ریال واللخم = 2000 ریال والزینوب = 2500 .ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريالاً