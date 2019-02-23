شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يستدعي طائرة إسعاف بشكل طارئ.. والديوان الملكي ينعي حالة وفاة جديدة في العائلة الحاكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيها عاجلا، باستدعاء طائرة إسعاف خاصة، أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى العاصمة الصينية بكين.

ووجه ولي العهد السعودي بنقل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، فهد العبد الكريم بطائرة إخلاء طبي إلى #الرياض بعد تعرضه لوعكة صحية.

وزار الأمير محمد بن سلمان، فهد العبد الكريم في بكين، واطمأن على صحته في غرفته بالمستشفى.



ووصل محمد بن سلمان إلى الصين، أمس الخميس 21 فبراير / شباط، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الماضي، وشملت باكستان والهند، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة 22 فبراير/شباط، حالة وفاة داخل العائلة المالكة السعودية.

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانا عاجلا من الديوان الملكي السعودي، أكدت فيه وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأميرة الراحلة بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.