«البلسم الدولية» تواصل رحلاتها العلاجية في حضرموت

تبدأ منظمة البلسم الدولية رحلاتها الإنسانية والخيرية في العام الجاري بعلاج مرضى العيون اليمنيين في مدينة سيئون بحضرموت.

استقبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام حبريش الكثيري الوفد الطبي السعودي بمطار سيئون الدولي والذي سيعمل على تنفيذ الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون (المياه البيضاء) بمستشفى سيئون العام في الأسبوع المقبل.

وعبّر الكثيري عن ترحيبه بالوفد الطبي السعودي المكون من عدد من الأخصائيين، مشيراً إلى أن الحملة العلاجية والجراحية الأولى لطب العيون تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية للبلاد ، وستخفف كثيراً على المرضى مشقة السفر إلى الخارج.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، الدكتور عماد بخاري، أن منظمة البلسم الدولية ستبدأ رحلاتها العلاجية الإنسانية الخيرية الدولية بتخصصات طبية متعدِّدة إلى جانب تخصص القلب.

من جهته، أكد رئيس الفريق الطبي، استشاري جراحة العيون في مستشفى القريات العام الدكتور بندر بن كريم الزارع، أن الفريق الطبي يطمح لإجراء ٦٥ عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء خلال ستة أيام عمل. بالإضافة إلى الفحص الإكلينيكي للمرضى وتقديم الأدوية والإرشادات العلاجية اللازمة بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي.