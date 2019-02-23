الحوثيون يواصلون استهداف المدنيين والأبرياء

واصلت ميليشيات الحوثي حشدها لعناصرها من مديريات تابعة للمحافظة الخاضعة لسيطرتها بالقوة والدفع بهم إلى جبهات حجور بحجة، بعد تدريبهم في معسكر سري في مديرية باجل على طريق صنعاء. في الأثناء، واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة وقصفها لمواقع المقاومة اليمنية المشتركة في مناطق متفرقة، كما واصلت قصف الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، إلى جانب استهدافها للمرة الثالثة «مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي» في الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت «مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي»، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وتصعيدها العسكري في الحديدة غربي اليمن.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون «مجمع إخوان ثابت» وأصابته بشكل مباشر، رغم خلوه من أي هدف عسكري للمقاومة المشتركة.

وأكد المصدر أن القصف تسبب بحريق هائل في أحد الهناجر وأتلف معظم محتوياته، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لحرس الجمهورية، هرعت فوراً للمشاركة مع عمال المجمع الصناعي لإطفاء الحريق.

وكانت الميليشيات الحوثية نفذت محاولة تسلل فاشلة صوب مناطق سيطرة المقاومة المشتركة في شارع صنعاء، وذلك في إطار تصعيدها العسكري داخل مدينة الحديدة، تزامناً مع تعنتها في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وذكر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية واصلت خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات واصلت قصفها بعشرات القذائف المدفعية وقذائف «آر بي جي»، وبشكل متكرر على مواقع متفرقة في التحيتا.

ووفقاً للمركز فقد قصفت الميليشيات المواقع المشتركة في منطقة الجبلية في التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما قصفت مواقع قوات «ألوية العمالقة» الموجودة شرق مديرية الدريهمي وفي شارع صنعاء شرق مدينة الحديدة بعشرات القذائف، كما قصفت الميليشيات أحياء مدنية في مديرية حيس جنوب الحديدة.