انضمام قبائل جديدة للمقاومة في حجة للقضاء على الحوثيين

واصلت المقاومة المحلية في حجور بمحافظة حجة، انتفاضتها في وجه الميليشيات وشنت هجمات متنوّعة على مواقعهم، بعد انضمام أبناء قبيلة «ذو يحيى» التابعة لقبائل حجور والمحاددة لقفلة عذر في عمران لمساندتهم، فيما شهدت الجبهة الجنوبية على حدود كشر وأفلح الشام، معارك كر وفر بين الجانبين.

ونفّذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الليلة قبل الماضية، عملية إنزال جوي لأسلحة وذخائر دعماً لقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، التي تخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي منذ أربعة أسابيع.

وبحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية، فإن طيران التحالف زوّد رجال قبائل حجور بذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لهم ولمساندتهم في التصدي للميليشيات التي تشن هجمات مكثفة ومستمرة على المنطقة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزوّد فيها طيران التحالف القبائل بالسلاح، حيث كانت أول عملية إنزال جوي قبل يومين قد شملت إنزال معونات إغاثية وطبية فقط إلى مناطق حجور.

كما شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات استهدفت ست عربات حوثية محملة بالسلاح والأفراد شرق منطقة الحوج أطراف العبيسة شرق كشر، خلفت قتلى وجرحى بالعشرات، بينهم ثلاثة من كبار قياداتهم الميدانية. وقصفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية في منطقة الفيش ودبابة في منطقة جمانة جنوب مديرية كشر، واستهدفت عربة عسكرية في المندلة شرق العبيسة، فيما دمرت مدفعية المقاومة عربة «بي ام بي» في منطقة بيت جبهان بالعبيسة.

وشهدت مديرية قارة شمال شرق كشر مواجهات عنيفة بين قبائل «ذو يحيى» والميليشيات، حيث أدت إلى مصرع 10 من عناصر الحوثي وإصابة آخرين. وفي العاصمة صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف أهدافاً عسكرية ومخازن أسلحة لعناصر ميليشيات الحوثي في معسكر جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء، الذي يعد من أهم معسكرات الحوثي الذي يضم مخازن أسلحة تم نهبها من قوات الحرس الجمهوري، كما يضم مراكز تدريب سرية لقياداتهم الميدانية يشرف عليها خبراء من «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني.