كشف منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن أحمد حنيش، أمس، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مارست ضغوطاً كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، كما كشف عن متاجرتها بتلك المواد.

كانت هذه تفاصيل خبر خبير في مجلس الأمن: الحوثيون تلاعبوا بالحقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.