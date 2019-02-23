شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صورة للأمير السعودي الذي تعرض لحادث مروري مؤسف ودخل في حالة موت دماغي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب “آل سعود” على موقع الصور العالمي “إنستجرام” والمقرب من العائلة الحاكمة بالسعودية صورة جديدة تظهر زيارة الأميرة “منى” زوجة الأمير الراحل طلال بن عبد العزيز آل سعود لحفيدها الامير الوليد بن خالد بن طلال الذي المعروف بـ”الأمير النائم” يرقد في غيبوبة منذ اربعة عشر عاماً.

ووفقا للصورة المتداولة التي فقد ظهر الامير خالد بن طلال وهو يقبل رأس نجله “الوليد” في حين ظهرت يد الاميرة “منى” وهي تمسك بيد حفيدها.



يشار إلى ان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية، وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.