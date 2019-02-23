شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع القائد الحوثي الأشرس في حجور وقائد فريق اعدام الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ في صنعاء ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية دقيقة طالت تحركات تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية في حجور حجة شمال غربي البلاد. وقالت مصادر مطلعة " إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية كشر". وأضافت المصادر " أن الغارات أسفرت عن مقتل قائد مكونات "الموت" المدعو المداني التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية، مع عشرات آخرين". وتعد مكونات "الموت" من أهم المجاميع القتالية الحوثية العقائدية الانتحارية. ويعتبر المداني هو القيادي الحوثي الذي قاد هذه المجاميع ضد انتفاضة 2 ديسمبر بالعاصمة صنعاء.

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