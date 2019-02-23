عاجل: تحليق مكثف وغير مسبوق لطائرات استطلاع التحالف فوق سماء أهم مدينة تابعة للشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل مقاتلات التحالف العربي الاستطلاعية التحليق وبشكل مكثف وغير مسبوق فوق سماء مدينة مأرب شمال شرقي البلاد. وقال سكان محليون إن تحليقا مكثفا ومتواصل لمقاتلات التحالف العربي الاستطلاعية فوق سماء مدينة مارب".

وأضاف السكان" أن عملية التحليق الليلة مختلفة عن كل يوم، حيث تزايد تحليقها منذ ساعات المغرب". وتضم محافظة مارب شمال شرقي البلاد أكبر تجمع عسكري لقوات الجيش الوطني وقياداته.

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