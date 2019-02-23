شكرا لقرائتكم خبر عن حجور تشتعل في وجه العدوان والقبائل تكسر أشرس هجوم مليشاوي وسحق أكبر حملة عسكرية وأسر ثلاثة قادة في مناصب رفيعة "أسماء وتفاصيل وصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسر رجال القبائل هجمات عدة لمليشيات الحوثي اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات الحوثيين وأسر قيادات ميدانية في مديريتي قارة وكشر بمحافظة حجة.

وقال مصدر محلي "إن المليشيا الحوثية حشدت اليوم الجمعة مجاميع مسلحة وآليات عسكرية لفتح جبهة جديدة في مديرية قارة شمال شرق كشر وشنت هجوما انتهى بهزيمة مذلة لعناصرها.

وأضاف ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين قبائل ذو يحيى بمديرية قارة وبين مليشيات الحوثي أسفرت عن إعطاب 3 أطقم حوثية مع الرشاشات التي تحملها وفرار طقمين آخرين.

وأكد مقتل ما يزيد على 15 حوثيا خلال الاشتباكات وإصابة عدد آخر بينهم قائد الهجوم الحوثي فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي السياق، تجددت الاشتباكات بشكل عنيف في الجبهة الشمالية الغربية، في ظل قصف حوثي متواصل على قرية بني سوده في بني شهر.

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ولفت المصدر إلى أن كل محاولات المليشيات الحوثية للتقدم باءت بالفشل ولم تحقق أي نتائج على الأرض.

إلى ذلك أفادت المصادر بمصرع القيادي الميداني محمد حسن جحاف أحد أبرز قيادات المليشيات الحوثية في منطقة العبيسة.

وقال سكان محليون إن جحاف سبق القبض عليه وأفرج عنه وعاد للقتال في صفوف المليشيات الحوثية وعلى إثرها لقي مصرعه على يد أبطال حجور.

وأضافوا أن القيادي الميداني البارز للمليشيات الحوثية عبدالله الحمزي وقع في قبضة أبناء حجور خلال المواجهات الأخيرة إلى جانب مشرفين حوثيين آخرين..

ومن القيادات الأسرى "شقيق عبدالله الحمزي (أبوحيدر) وهو قائد كتائب الموت، وقد استدعي من قبل زعيم التنظيم هو وكتائبه من الجوف، وأبو علي الخاشب كان مشرفا على وزارة النفط، والثالث مازالوا يحققون معه".