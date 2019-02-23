بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن بكاء شقيق توكل كرمان

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو لشقيق الناشطة اليمنية توكل كرمان يوجه فيه رسالة للشعب اليمني يناشده تهدئة الوضع، ويبكي على حال بلده.
هذا وقد هاجم طارق كرمان، شقيق الناشطة الإخوانية توكل كرمان، قيادات في ثورة 11 فبراير الشبابية التي انتهت بإسقاط مؤسسات الدولة وتمكين مليشيا الحوثي منها.
وكتب كرمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قادة نكبة 11 فبراير يحتفلون بها وهم مشردون مطرودون خارج الوطن".
وأضاف: "ويحتفل بها أيضًا الحوثيون الذين طردوهم وشردوهم فلولاها لما تحقق لهم كل ما تحقق".
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