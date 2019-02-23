بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن بكاء شقيق توكل كرمان

علق الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو لشقيق الناشطة اليمنية توكل كرمان يوجه فيه رسالة للشعب اليمني يناشده تهدئة الوضع، ويبكي على حال بلده.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "اللي عنده دولة يبوس إيده"، مشيرا إلى أن هناك أفراد بلا دول، ويتمنون أن تعود دولهم حتى لو سيتنازلون عن كل شىء.

هذا وقد هاجم طارق كرمان، شقيق الناشطة الإخوانية توكل كرمان، قيادات في ثورة 11 فبراير الشبابية التي انتهت بإسقاط مؤسسات الدولة وتمكين مليشيا الحوثي منها.