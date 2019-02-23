استشهاد ٤ من جنود الجيش الوطني في جبهة فضحة بالملاجم

استشهد في جبهة فضحة بمديرية الملاجم خمسة من أفراد اللواء ٢٦ مشاه وهم احمد سيف بحيبح المرادي عبدالله صالح ابوعشه المرادي محسن العود المرادي احمد ناصر طريق محمدصالح الجميلي المرادي واستشهد الابطال اثناء تصديهم لمحاولة الحوثيين التقدم الى مواقع الحيش الوطني في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.

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