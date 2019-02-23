شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الأمريكية CIA تفجر مفاجأة مدوية احتياطي النفط اليمني يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة وتكشف المناطق التي يتواجد فيها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلامية تقريرا للاستخبارات المركزية الأمريكية CIAكشفت بأن دافع الحرب على اليمن سببه النفط وليس دينيا بين الشيعة والسنة أو بين الحوثيين والسعودية . ونشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIAعام 1988م كشفت عن احتياطي النفط في اليمن يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة .

ووفقا لتقرير عملية مسح جيولوجي أمريكي عام 2002م فأن النفط الغير منقب فيه منطقة باب المندب لوحدها يفوق 3مليار برميل . واشار تقرير للقناة بأن الحرب الدائرة في اليمن ليست دينيا بين الشيعة والسنة في اليمن أو بين الحوثيين والسنة السعودية كما يتم الترويج له

كشفت وسائل إعلامية تقريرا للاستخبارات المركزية الأمريكية CIAكشفت بأن دافع الحرب على اليمن سببه النفط وليس دينيا بين الشيعة والسنة أو بين الحوثيين والسعودية . ونشرت قناة روسيا اليوم تقريرا عن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIAعام 1988م كشفت عن احتياطي النفط في اليمن يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة .

ووفقا لتقرير عملية مسح جيولوجي أمريكي عام 2002م فأن النفط الغير منقب فيه منطقة باب المندب لوحدها يفوق 3مليار برميل . واشار تقرير للقناة بأن الحرب الدائرة في اليمن ليست دينيا بين الشيعة والسنة في اليمن أو بين الحوثيين والسنة السعودية كما يتم الترويج له

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الأمريكية CIA تفجر مفاجأة مدوية احتياطي النفط اليمني يفوق احتياطي النفط في دول الخليج كاملة وتكشف المناطق التي يتواجد فيها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.