شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يرسل شقيقه إلى حجور وعذر وتحركات حثيثة مع قبائل الطوق "هل أقر بالهزيمة ام يعد لخديعة جديدة؟" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية عن وصول القيادي في الميليشيات وشقيق زعيم الحوثيين/ عبدالخالق الحوثي، إلى قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران والمحادة لحجور من جهة الشرق وعقد لقاءات عدة مع قبائل عمران ومن تبقى من مشائخ موالين لهم في قفلة عذر وصوير وغيرها.

وذكرت مصادر بأن لقاءات "الحوثي" الذي أرسله شقيقه عبدالملك، تركزت على محاولته إقناع القبائل بأن لا يتدخلوا في حربهم مع حجور، بعد أن كانت قبائل قفلة عذر قد وقفت في وجه الميليشيات ومنعتها من اتخاذ مناطقها منطلقا لمواجهة حجور، بل واعلنوا مساندتهم للقبائل ضد آلة البطش الحوثية.

ولم تشر المصادر الى ما أسفرت عنه تلك اللقاءات، الا انها توقعت فشل الحوثيين كون أساليبهم الملتوية باتت مكشوفة للقبائل.

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ميدانيا شهدت مديرية قارة شمال كشر والتابعة لمنطقة #حجور اشتباكات عنيفة بين قبائل ذو يحيى ومليشيات الحوثي الارهابية خلال الجمعة، لقي خلالها عشرة حوثيين مصرعهم وأصيب آخرون، كما تمكنت قبائل ذو يحيى من إعطاب 3 اطقم بمن عليها وفرار 2 اخرين، بعد ان حشدت المليشيا على اطراف ذو يحيى لفتح مجال لها لاقتحام كشر وسط حجور، الا أن محاولاتهم للتقدم بائت بالفشل.

وضمن مساندتها لمقاومة ابناء حجور واصلت قوات التحالف العربي عمليات الانزال الجوي للقبائل خلال اليومين الماضيين بكميات من الادوية والاسلحة، والأغذية، للمرة الثانية، بعد أن كان محافظ حجة عبدالكريم السنيني، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة نجاح التحالف، في إنزال مواد إغاثية وطبية ودعم لوجستي للمقاومة في مديرية حجور كمرحلة أولى وذلك منتصف الاسبوع المنصرم.

وبحسب مراقبون محليون فإن ثقة القبائل في مساندة التحالف بدأت تتعزز، وانعكس أثرها على معنويات مقاتليهم، التي ازدادت صلابة وقوة في وجه الميليشيات.