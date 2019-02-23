الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن بكاء شقيق توكل كرمان

0 نشر
الخليج 365 0 تبليغ

Advertisements
علق الإعلامي المصري عمرو أديب، مقطع فيديو لشقيق الناشطة اليمنية توكل كرمان يوجه فيه رسالة للشعب اليمني يناشده تهدئة الوضع، ويبكي على حال بلده.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "اللي عنده دولة يبوس إيده"، مشيرا إلى أن هناك أفراد بلا دول، ويتمنون أن تعود دولهم حتى لو سيتنازلون عن كل شىء.

هذا وقد هاجم طارق كرمان، شقيق الناشطة الإخوانية توكل كرمان، قيادات في ثورة 11 فبراير الشبابية التي انتهت بإسقاط مؤسسات الدولة وتمكين مليشيا الحوثي منها.

وكتب كرمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قادة نكبة 11 فبراير يحتفلون بها وهم مشردون مطرودون خارج الوطن".

وأضاف: "ويحتفل بها أيضًا الحوثيون الذين طردوهم وشردوهم فلولاها لما تحقق لهم كل ما تحقق".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا