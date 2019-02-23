تعرف على رأي تجمع المهنيين السودانيين في خطاب البشير

أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، الجمعة أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989.
وقال التجمع في بيان ردا على خطاب الرئيس عمر البشير الذي أعلن حال الطوارئ في البلاد لمدة سنة وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات "ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف هذه الانتفاضة والتي هي تنحي رأس النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته".
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