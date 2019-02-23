شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام للديوان الملكي السعودي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التي وافتها المنية اليوم. وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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