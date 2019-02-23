شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر العواضي يكسر حالة الصمت ويخرج مدافعاً عن نفسه بتصريح جديد عن مرحلة الزلزال الذي يعيشها المؤتمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، مرحلة الصمت التي لازمته منذ مقتل زعيم حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بعد فشل انتفاضة 2 ديسمبر.

وقال العواضي في تغريدة على تويتر، المؤتمر الشعبي العام سيظل كما بناه مؤسسيه وزعيمهم الشهيد الخالد المؤسس علي عبدالله صالح وسيتجاوز المؤتمر بقيادته وأعضائه مرحلة الزلزال ان شاء الله “.

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وأكد العواضي التزامه بالميثاق الوطني والنظام الداخلي، مدافعاً بذلك عن نفسه بعد أحاديث عن خيانته للزعيم صالح وتحالفه سراً مع الحوثيين.

وأضاف :اما التطاول على المناضل الشيخ صادق ابوراس الذي يقود الدفه الآن فهو أمر غير مقبول من أي جهة كانت.

ويعتبر العواضي من أهم القيادات المؤتمرية والتي اختفى دورها بعد مقتل الرئيس صالح.