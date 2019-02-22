شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يعاود الانهيار أمام الريال السعودي والدولار .. أسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الجمعة 22فبراير 2019م. أسعار الصرف في صنعاء: سائق يعتدي على سيدة ويصور فعله مقترحات من الدولار الأمريكي: الشراء| 584البيع | موقف الريال السعودي : الشراء| 154البيع | 156 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي : الشراء| 590البيع | موقف الريال السعودي : الشراء 156البيع | 160

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