شكرا لقرائتكم خبر عن محل في صنعاء يبيع للنساء نبتة محرمة دوليا وبشكل علني .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بينما تشارك نسبة من النساء اليمنيات الرجال في عادة مضغ القات، إلا أن شراء القات ظل محصورا على الرجال وتقف قيود كثيرة أمام وجه المرأة تحول بينها وبين الذهاب إلى الأسواق الخاصة ببيعه، منها التعرض للتحرش وسط عشرات الرجال، وعدم القدرة على اختيار القات الجيد من باعة كلهم رجال.

هذا ما دفع “ندى” إلى فتح أول محل مختص ببيع القات للنساء في العاصمة اليمنية صنعاء ..بحسب تأكيدها لمراسل الخبر اليمني الذي لفت أنظاره المحل أثناء مروره في أحد شوارع العاصمة.

ووضعت ندى اسم “على كيفك” على واجهة المحل وعبارة للنساء فقط، وبحسب قولها فقد فتحت المحل قبل شهر واحد ومع ذلك لاقت إقبالا كبيرا من النساء اللاتي تعودن على مضغ القات.

وتشير ندى إلى أن الهدف الرئيسي من فتح المحل هو الحفاظ على خصوصية النساء، وتوفير القات للنسوة اللاتي لا يملكن من يشتري لهن، وترى إحدى الفتيات التي صادف وجودها في المحل أن هذا شيئ إيجابي لأن المرأة لا تستطيع الذهاب إلى الأسواق العامة، غير أن له جانب سلبي أيضا بحكم عادات المجتمع اليمنية التي تستنكر تناول النساء للقات وتواجد محلات لبيع القات للنساء بشكل خاص سيشجع على تناوله لسهولة شراءه.