قوات العمالقة تكسر هجوماً شنته مليشيا الحوثي على التحيتا في الحديدة

تمكنت قوات ألوية العمالقة من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا والذي استخدمت المليشيات فيه مختلف انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر ميدانية في ألوية العمالقة قولها، ان قوات الالوية تصدت لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على المواقع في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.

وأكدت المصادر أن المليشيات استخدمت مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد ان شنت قصف مدفعي لكن قوات العمالقة تصدت للهجوم بكل بسالة .

الي ذلك واصلت المليشيات الانقلابية خروقاتها و استهدفت مواقع قوات ألوية العمالقة في عدد من مناطق المديرية ذاتها ظهر اليوم بالأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية

وأكدت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لألوية العمالقة ان مليشيات الحوثي استهدفت مواقع قوات العمالقة شمالي التحيتا بسلاح 23 وسلاح 14.5 كما استهدفت مواقع العمالقة شرق التحيتا بقذائف ال بي ام بي والأسلحة المتوسطة وبشكل مكثف.

في السياق جددت مليشيات الحوثي قصفها العنيف والمستمر على مواقع قوات العمالقة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة بمختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية ” أن مليشيات الحوثي جددت قصفها العنيف على مواقع قوات العمالقة شرق مديرية الدريهمي واستشهد خلال القصف أحد جنود العمالقة نتيجة إصابته بشضايا قذيفة هاون.

وأضافت المصادر الميدانية بأن المليشيات الحوثية تستمر بقصفها لمواقع قوات العمالقة بعشرات قذائف الهاون والهاوزر بشكل يومي ومستمر في ضل التزام قوات العمالقة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

يذكر أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع متفرقة لقوات العمالقة بمديرية التحيتا بمختلف أنواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة وفي مديرية حيس قامت المليشيات بممارسة جرائمها اليومية بحق المدنيين واصابة إمراة بجروح بالغة إثر إصابتها برصاص احد قناصيها الذي أستهدفها بشكل مباشر في قرية الشعينه جنوب مديرية حيس جنوب المحافظة.

وافاد شهود عيان إن المواطنة فاطمة محمد علي تعرضت لاصابة بالغة برصاصة قناص حوثي في الصدر ليتم نقلها الى مستشفى حيس لتلقي العلاج والاسعافات الاولية ثم تم تحوليها الى مستشفى اطباء بلا حدود في المخا غربي تعز لتلقي العلاج.

وتتزايد أعمال وممارسات مليشيات الحوثي الإجرامية وإنتهاكاتها الانسانية بحق المواطنين والأبرياء العزل في ظل صمت الأمم المتحدة على كل تلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في الحديدة.

كما تواصل قصف مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة بشكل يومي ومستمر مستغلة التزام قوات العمالقة والقوات المشتركة والتحالف العربي بالهدنة.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها وإنتهاكاتها للهدنة الأممية في تحدي للمجتمع الدولي من خلال قطع طرقات مرور المساعدات الأغاثة الدولية وعدم تنفيذ مخرجات السويد الذي ينص على انسحاب مسلحيها المتمردين من موانئ ومدينة الحديدة