مأرب: مركز سلمان يدشن المرحلة الأولى من مشروع تشغيل مستشفى مكة

دشن مركز سلمان اليوم المرحلة الاولى من مشروع تهيئة وتشغيل مستشفى مكة التخصصي للعيون بمحافظة مأرب.

وقال مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم ” أن المشروع يهدف إلى علاج إصابات العيون والتعامل الطبي المهني مع تلك الحالات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم التثقيف الصحي للعناية بالعين والتدخل المبكر لحالات البصر في جميع شرائح المجتمع، وتأمين الاحتياجات الطبية لمرضى ومصابي العيون و تخفيف معاناتهم وخاصة أمراض العمى”.

واضاف “أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت حالياً وتشمل تأهيل مبنى المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية والخدمات المساندة تستمر أربعة أشهر ،فيما تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل واستقبال المرضى والبدء بالخطة التشغيلية والعلاجية مطلع شهر شوال القادم لمدة ثلاث سنوات”.

واشار الى المشروع يأتي امتداداً للمشاريع الطبية التي يمولها المركز في اليمن ..لافتاً الى ان المركز وقعّ في 9 يناير 2019م اتفاقية لتهيئة وتشغيل مركز متخصص لطب وجراحة العيون في محافظة مأرب، لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2,977,777 مليون دولار.

الجدير ذكره ان مستشفى مكة التخصصي للعيون سيقدم خدماته الطبية لـ 1,300,000 مراجع من مختلف المحافظات.