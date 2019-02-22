اجتماع بسيئون يقر مشروع الموازنة التقديرية لصندوق النظافة للعام 2019

ناقش مجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعه ، اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، جملة من الاجراءات التنفيذية لتحسين مستوى ايرادات الصندوق خلال الفترة القادمة .

وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي ومدراء صندوق النظافة والتحسين والمالية والموارد المالية والصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2019م بعد أن تم مناقشته باستفاضة.

كما دعا الاجتماع الى تحديد الاليات والمعدات الغير صالحة واعلان المزاد بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية بهذا الخصوص .

وثمن الاجتماع الدور الكبير الذي يقوم به العاملين في صندوق النظافة والتحسين من خلال عكس الصورة الحضارية والجمالية لمدينة سيئون وبقية مناطق الوادي الوادي والصحراء.

ومن جانب آخر، تفقد وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري يوم أمس الحقل المائي الجديد بحي شحوح بمدينة سيئون .

واستمع الوكيل الكثيري ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي من المهندسين المعنيين من المؤسسة المحلية للمياه والهيئة العامة للموارد المائية الى اهم مكونات مشروع الحقل وما يختزنه من مياه كبيره ستعزز القدرة المائية للمؤسسة وسيسهم في رفد مدينة سيئون بالمياه الصالحة للشرب في ظل الطلب المتزايد للمياه بالمديرية التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا.

وأشار الوكيل الكثيري بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين العمل بالحقل الجديد بشحوح بحفر 3 آبار الى جانب بناء خزان سعة 4000 متر مكعب وتنفيذ خط ناقل من أنابيب البوليثلين بطول 9 كيلو الى جانب خط ناقل للمنظومة الكهربائية بطول 4 كيلو ضمن مشاريع وادي حضرموت الممولة من حصة الوادي من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.

موجها مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عامر العامري ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبد الكريم باحكيم وهيئتي اراضي وعقارات الدولة على عمل الدراسات المستقبلية فيما يتعلق بمشاريع المياه الأهلية وربطها بالمؤسسة الى جانب حجز الحقول المستقبلية وتوثيقها لربط الوادي بمنظومة مائية كبيرة من القطن غربا إلى تريم شرقا .