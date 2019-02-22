تفجير أكثر من 10 آلاف لغم زرعته المليشيا قبل فرارها في المناطق المحررة بالحديدة

تمكنت القوات المشتركة اليوم الجمعة من تفجير اكثر من عشرة الاف لغما زرعته المليشيا قبل فرارها من المناطق المحررة بالحديدة.

وأوضحت وحدات هندسية تابعة للقوات المشتركة أن ما تم تفجيره اليوم في منطقة غليفقة الساحلية ألغام ومتفجرات معظمها قطع من أنابيب النفط والغاز وربيترات خاصة بفلترة النفط وكذلك انابيب المجاري نهبتها المليشيات الحوثية من مخازن الدولة وحولتها لأسلحة قاتلة للمدنيين.

وأشارة إلى أن الأمر الذي يجعل الأمم المتحدة أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية، لمنع استخدام هذه الأسلحة المحظورة، والعمل على تدمير مخزون ألغام هذه المليشيات المدعومة إيرانيا حتى لا تشكل تهديدا جديدا على المدنيين في مناطق أخرى وفقا للقانون الدولي واتفاقية اوتاوا التي تجرم تصنيع وزراعة الألغام .

وكانت وحدات هندسية تابعة للمقاومة الوطنية بالحديدة الشهر الفائت تمكنت من نفذت حملة واسعة داخل الأحياء السكنية والشوارع المحررة في مدينة الحديدة تكللت بتفكيك ونزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بأحجام وأشكال مختلفة ومموهة يصعب على المدنيين تمييزها.

ولاتزال ألغام المليشيات الحوثية تشكل كابوسا يؤرق أبناء الساحل الغربي والسهل التهامي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوف المدنيين داخل قراهم ومزارعهم والطرق والشواطئ.