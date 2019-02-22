شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: باقة زهور عروس تشعل معركة في حفل زفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت إحدى حفلات الزفاف معركة غريبة من نوعها بسبب باقة زهور العروس والتي تلقيها أي عروس كطقس معتاد في معظم الأفراح. ووفقاً للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي فقد ظهرت معركة طفيفة في بداية الأمر في محاولة للحصول على الزهور وذلك بعد تدخل رجال في تصرف غير معهود ضمن المسابقة النسائية.

وتمكن الضيوف من فض المعركة ، لكن المفاجئة هى المعركة الكبرى بين فتاتين على باقة الزهور حيث دافعا بشراسة عن الحصول عليها وسط صمت الضيوف هذه المرة لمتابعة المعركة المثيرة.



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