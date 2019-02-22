شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الرئيس السوداني يعلن الان تخليه عن منصبه وتشكيل سلطة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة العربية الان في خبر عاجل أن الرئيس السوداني أعلن تخليه عن منصبه في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقالت القناة "أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه بتشكيل حكومة كفاءات واعلن حالة طوارئ". وقال التلفزيون السوداني قبل قليل "أن الرئيس البشير سيوجه خطابا بعد ساعة من الآن".

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