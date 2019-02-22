شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بعد تصريحات للتحالف..انتقال المواجهات إلى مديرية جديدة بعد كشر و 6 مديريات تتبع حجور قبليا تعلن موقفا صارما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقلت اليوم الجمعة المواجهات العنيفة بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية إلى ثاني مديرية بحجة شمال غربي البلاد. وقالت مصادر مطلعة " إن المواجهات اتسعت وانتقلت رسميا إلى مديرية قارة المجاوورة لكشر، بعد شن ميلشيا الحوثب الانقلابية حملة قتالية كبيرة عليها".

وأضافت المصادر " أن رجال القبائل بدأوا بالتداعي والالتحاق بأبناء حجور في قارة للقتال ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية". وذكرت المصادر" أن 6 مديريات تتبع قبليا بالاصل حجور، محاددة لبعضها، أعلن مشائخها وأعيانها الوقف ضد الاجتياح الحوثي لمناطقهم، واتخاذ القوة ضدهم". وأوضحت المصادر" أن هذه الخطوات لمعظم اعيان ووجاهات هذه المديريات، جاءت بعد تعاهد صريح وواضح للتحالف العربي باسناد رجال القبائل، وتواصل أمراء سعودييين كبار بهم".

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: بعد تصريحات للتحالف..انتقال المواجهات إلى مديرية جديدة بعد كشر و 6 مديريات تتبع حجور قبليا تعلن موقفا صارما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.