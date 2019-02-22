شكرا لقرائتكم خبر عن صقور التحالف العربي تشن غارات عنيفة على اكبر معسكر في سنحان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي قصفت أهدافاً للمليشيات الحوثية في صنعاء اليوم الجمعة. وقالت المصادر إن المقاتلات قصف أهدافاً حوثية في معسكر جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء .

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