الكثيري يضع حجر الأساس لمشروع مبنى فرع شركة النفط بوادي حضرموت

وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري حجر الأساس لمشروع مبنى شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت.

و يقع المبنى في مدينة سيئون بمساحة ٣٢٢٠ متر مربع و يتكون من مبنى للادارة من دورين و مبنى المبيعات و مباني ورش الصيانة و عدد من القاعات والمرافق الاخر بتكلفة إجمالية ٢٥٠ مليون ريال بتمويل من شركة النفط بوادي حضرموت و سينفذ من قبل مؤسسة البدر اللامع للمقاولات خلال فتره عام واحد.

و اطلع الوكيل الكثيري على تصاميم المشروع مستمعا من مدير عام شركة النفط بوادي حضرموت الأستاذ عبدالرحمن بلفاس على مراحل المشروع و الاضافة النوعية الذي سيضيفها المبنى للشركة في إطار خطة شركة النفط بوادي حضرموت في تطوير عملها الإداري و التجاري.

و أشاد الكثيري بتصاميم المشروع مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية و الجدول الزمني للمشروع مضيفا إلى أن السلطة المحلية بوادي حضرموت تعمل على مشروع تعزيز عمل الإدارات و المؤسسات العاملة في وادي حضرموت من خلال توفير البنية التحتية لعمل الإدارات مشيرا في حديثة إلى أن الفترة القادمة ستشهد بناء عدد من مباني الإدارات العامه المختلفة في وادي حضرموت.

حضر فعالية وضع حجر الأساس مدير عام مكتب المالية بوادي حضرموت عوض العجيم و المهندس رضا باسيف مدير مكتب النفط و مدراء الأقسام و موظفي شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت.

التقى وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، برئيس ونواب جامعة سيئون وعمداء الكليات وأكاديميي الجامعة.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة على الدور الكبير الذي يقع على الأكاديميين والمثقفين في الارتقاء بواقع التعليم والوعي بصورة عامة باعتبارهم نخبة المجتمع .

وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على استقرار الأوضاع في كافة المجالات ومنها المجال الأكاديمي ، واعطاء الكوادر العاملة كافة مستحقاتهم بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة ، مبديا استعداد السلطة المحلية لمساندة الجهود في التغلب على أي اشكاليات قد تؤثر على سير الدراسة بالجامعة ، شاكرا جميع الكوادر الأكاديمية على تحملهم العمل في ظروف صعبة ومعقدة .