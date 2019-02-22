شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من أكبر العائلات في العالم... عشرات الزوجات والأبناء والأحفاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3 من أكبر العائلات في العالم... عشرات الزوجات والأبناء والأحفاد

الميثاق نيوز- متابعات - تميل أغلب الحديث لتحديد النسل، لأن التطور المتسارع لا يتيح لها تلبية متطلبات أولاد كثر، إلا أن هذا لم يمنع بعض العائلات من الإنجاب بشكل غير محدود، وعيش حياة سعيدة في الوقت نفسه، على الرغم من أنهم قد ، في تذكر أسماء بعضهم أحيانًا.

نقدم فيما يلي قائمة بثلاث من أكبر العائلات حول العالم:

1- عائلة زيونا الهندية:

تعتبر عائلة زيونا التي تعيش في ولاية ميزورام الهندية، أكبر عائلة في الهند، حيث بلغ عدد أفرادها عام 2018، 167 فردًا، ويتألفون من رب العائلة زيونا شانا الذي تجاوز عمره 70 عامًا، وزوجاته الـ39، وكذا أبنائه الـ94 وأحفاده الـ33، وفقًا لموقع "hummingbirdstrail".

ويسكن زيونا شانا مع عائلته، وزوجات أبنائه وأزواج بناته تحت سقف واحد بسلام، في مبنى مكون من 4 طوابق، ويستهلكون حوالي 100 كيلوغرام من الأرز يوميًا، ويتشارك الجميع في العمل بالزراعة وصنع الأثاث، لتأمين مدخولهم اليومي، في حين يقول رب العائلة إنه أكثر رجل محظوظ على وجه الأرض.

عائلة سيمينيوك الأوكرانية:

لطالما حلم بافيل سيمينيوك، الذي يعيش في قرية دوبروسلاف، بمنطقة أوديسا أوبلاست جنوب أوكرانيا، بأن يؤسس عائلة كبيرة، إلا أنه لم يتخيل أن تصبح أسرته أكبر عائلة في أوكرانيا، بعدد أفرادها البالغ 348 فردًا، والمؤلفين من بافيل وزوجته، وكذا أبنائهم الـ13، وأحفادهم الـ127، إضافة إلى أبناء أحفادهم الـ203 وأحفاد أحفادهم الـ3.

ويعيش عامل البناء البالغ من العمر 88 عامًا، مع جميع أفراد عائلته ، وكلما تزوج أحدهم يساعده الآخرون في بناء منزل خاص به، كما تتساعد النساء في طبخ أطباق ضخمة، كلما احتفلت الأسرة بعيد ميلاد أحد أفرادها أو زفافه، وفقًا لموقع "إم إس إن".



عائلة رادفورد البريطانية:

أنجبت سو رادفورد من زوجها نويل، ابنتهما الأخيرة مع نهاية عام 2018، ليصبح عدد أطفالهما 21 طفلًا، وتحصل عائلتهما على لقب "أكبر عائلة في بريطانيا".

وحملت سو بطفلها الأول عندما كان عمرها 14 عامًا، في حين تبلغ اليوم 43 عامًا، وتعيش مع زوجها وأولادها في منزل بلانكشاير ببريطانيا، ويستخدمون حافلة صغيرة للتجول، ويحصل الزوجان على قوتهم اليومي، من عملهما في مخبز يمتلكانه، وفقًا لموقع "news.sky".

وينفق الزوجان حوالي 30 ألف جنيه إسترليني سنويًا، لرعاية أطفالهما، ويشتريان طعامًا بقيمة 250 جنيها إسترلينيا كل أسبوع، ويستهلكون 3 أرغفة من الخبز، صندوقين من الحبوب و18 علبة حليب يوميًا، إلا أنهما على الرغم من ذلك، يؤكدان على محبتهما للأطفال، وعلى أن كثرة عددهم لا تغير من مكانة كل منهم في قلب أبويه