شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تصروخ في المحكمة امام القاضي .. زوجي يغتصبني 10 مرات يوميا (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقفت السيدة "م.ن" امام محكمة الأسرة بالكيت كات تسرد تفاصيل حياتها التى لا ستطيع احد تحملها، وقالت، حياتى مع زوجى كانت تسير بشكل طبيعي لمدة 8 سنوات، ولم يحدث اى شئ خلال هذة المدة يعكر صفو حياتنا، وفى الأربعة أشهر الأخيرة تغيرت الأحوال، وتبدل زوجى تماما بشكل حول حياتنا إلى "جحيم".

وأضافت، لم أكن أظن أن يوما سيأتى وأطلب الخلع من زوجى فحياتنا كانت مستقرة بشكل كبير، ولا تؤرقنا أى مشاكل، وفجأة توقف زوجى عن العمل ومكث فى المنزل فترات طويلة وأخذ يطلب مضاجعتى لمرات كثيرة فى اليوم الواحد وصلت فى بعض الأيام إلى 10 مرات، حتى ظننت أنه أصيب بحالة شره جنسى.

وأضافت طلبت منه أن يعرض نفسه على طبيب، لكنه رفض بشدة، واكتشفت أنه يتعاطى منشطات جنسية، وبدأت أرفض مضاجعته، ولكنه لم يعطنى حتى فرصة الرفض، بدأ يربطنى فى السرير ويغتصبنى، عندها أدركت استحالة العشرة معه، هربت من منزل الزوجية وأقمت دعوى الخلع.