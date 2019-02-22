البحسني يرعى اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات في حضرموت

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم اتفاقيتين حول آلية عمل المحاجر والكسارات والمناجم بمديرية مدينة المكلا ومديرية غيل باوزير. ونصت الإتفاقية التي وقعت من قبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الاستاذ ناصر القرزي ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران، على استكمال استيفاء ماتبقى من مستندات خاصة بالترخيص المصروفة للمستثمرين والاشتراطات المطلوبة لها، وإعطاء الرأي البيئي للمنطقة المراد صرف ترخيص فيها للمستثمرين من قبل إدارة الجيولوجية البيئة في الهيئة ووضع الحلول المناسبة والحديثة لعمليات الخلل البيئي للمحاجر والكسارات، وإلزام المستثمرين بدفع ماعليهم من رسوم وإتاوات خاصة بالهيئة وكذلك رسوم الإدارة المحلية بما في ذلك ضريبة النقل الخاصة بهم، وإلزام المستثمرين بتنفيذ اتفاقية تنمية المجتمع المحلي المادة رقم (72) من قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لسنة 2010م، وتعميد عقود العمالة في مجال المحاجر والكسارات من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وألزامهم بمتطلبات السلامة المهنية. كما تضمنت الإتفاقية مناقشة حيثيات ومتطلبات صرف تراخيص للمحاجر والكسارات والمناجم. حضر التوقيع مدير مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني.

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