شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم: الحوثيون يتقدمون في هذه الجبهة ويصلون إلى منزل رئيس مخابرات الشرعية .. وهذا مصيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الخميس على تفجير منزل اللواء الركن عبده محمد الحذيفي، رئيس جهاز الأمن السياسي وعضو مجلس النواب، بمديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأكدت المصادر، أن المليشيا أقدمت على تفجير المنزل الكائن في منطقة الطاحون بالحشاء، بالتزامن مع استمرار المعارك بينها وبين قوات الجيش وأبطال المقاومة.

وسبق أن أقدمت المليشيا على تفجير منزل الشيخ عبدالجليل الحذيفي في قرية المحرم بمديرية الحشاء، قبل عشرة أيام، في سياق حملة الترهيب التي تمارسها بحق المواطنين.