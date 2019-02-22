شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تتعرض لإغتصاب حقيقي على يد البطل أثناء تصوير أحد المشاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر موقع Justjared أن النجمة ماريا شنايدر ذكرت قصة اغتصاب مارلون براندو لها فى الفيلم بحوار صحفى قبل وفاتها بـ 4 سنوات.

وذكرت الجريدة أن الفنانة قالت إنها شعرت بالمهانة والإذلال، وأن مارلون لم يعتذر لها عما فعل بعد انتهاء التصوير فيما حاول أن يهددها المخرج برناردو برتولوتشى؛ إذ قال لها إنه مجرد فيلم



وأوضحت ماريا فى تصريحاتها أنه كان عليها أن تستدعي المحامي الخاص بها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأمر، لكنها كانت صغيرة فى السن وغير مدركة لتلك الأمور.



ويعيش حاليًا الوسط الفنى العالمى صدمة كبيرة بعد اعتراف المخرج برناردو برتولوتشى مخرج فيلم Last Tango In Paris بأن مشهد اغتصاب ماريا شنايدر بالفيلم كان مشهدًا حقيقيًا ولم يكن تمثيلًا، وأنه اتفق مع مارلون براندو؛ إذ كان ذلك الأمر من فكرته دون إعلامها.