شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يعين شقيق زوجته في هذا المنصب .. ماهو عمله السابق ؟ (شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عينت جماعة الحوثي رئيساً لجهاز الأمن القومي الخاضع لها بصنعاء.

وأصدر مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، قراراً بتعيين فواز حسين قائد نشوان رئيساً للأمن القومي الخاضع للجماعة.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "خبر"، عن هوية والعمل السابق لرئيس الأمن القومي المُعين من قبل جماعة الحوثي.

وقالت المصادر إن فواز حسين قائد نشوان، والذي منحته الجماعة رتبة لواء، كان يعمل صحفياً، ومن الأقلام الصحفية التي عرفتها بعض الصحف المحلية اليومية والأسبوعية.

وأوضحت أن فواز حسين كان يكتب في صحف: الأولى والأيام والمسيرة والمسار.

وأكدت أنه من أبرز المقاتلين مع المليشيا، منوهة أنه تلقى دورات عسكرية تدريبية في إيران ولبنان.

وأضافت المصادر أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط تربطه علاقة مصاهرة مع فواز حسين نشوان