شكرا لقرائتكم خبر عن من الكويت : دعوة عاجلة لدول الخليج لفتح ابوابها لليمنيين بدون فيزة .. «شاهد الفيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المفكر الكويتي عبدالله النفيسي ينصف اليمنيين شاهد الفيديو التالي :



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